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Başkan Aygün, devam eden çalışmaları inceledi - Son Dakika

Başkan Aygün, devam eden çalışmaları inceledi

28.12.2021 12:18
Başkan Aygün, devam eden çalışmaları inceledi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelindeki altyapı, üstyapı çalışmaları ve Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ile Doğa Park projesinin hayata geçeceği Tahtalı Göleti çevresinde incelemelerde bulundu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelindeki altyapı, üstyapı çalışmaları ve Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ile Doğa Park projesinin hayata geçeceği Tahtalı Göleti çevresinde incelemelerde bulundu.

İlçe merkezindeki 10 mahalleyi kapsayan çalışmalarla birlikte Derince'ye 168,5 milyon TL tutarında altyapı ve üstyapı yatırımı yapılıyor. 145 kilometre içme suyu, 111 kilometre kanalizasyon ve 12 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile birlikte toplamda 268 kilometre altyapı hattı imalatının yenilendiği Derince'de altyapısı biten bölgelerde ise etap etap üstyapı düzenlemeleri sürüyor.

Başkan Aygün çalışmaları inceledi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberinde Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ile birlikte ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Altyapı çalışmalarının devam ettiği Dumlupınar Mahallesi ile altyapı ve üstyapı düzenlemelerinin eş zamanlı olarak sürdüğü İbni Sina ve Yavuz Sultan mahallelerinde incelemelerde bulunan Başkan Aygün, "Büyükşehir ve İSU ile sürdürdüğümüz çalışmalarla Derince'mizin yarınlarına yatırım yapıyoruz. Bu vesileyle çalışmalar esnasında gösterdikleri anlayış için halkımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Derince'de tarım ve turizm projelerinde çalışmalar sürüyor

Aynı zamanda Aygün, tamamlanmasıyla bölgede ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlayacak olan Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Son durumu yerinde inceleyen Başkan Aygün, projenin bölgeye değer katacağını belirtti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'nin ardından köylerdeki ikinci durağı ise Tahtalı Göleti oldu. Bölgede turizm potansiyelini ortaya çıkartarak aynı zamanda ekonomiye katkı sunacak olan Tahtalı Göleti Doğa Park projesi için Derince Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ

Başkan Aygün, devam eden çalışmaları inceledi
Başkan Aygün, devam eden çalışmaları inceledi
Başkan Aygün, devam eden çalışmaları inceledi
Başkan Aygün, devam eden çalışmaları inceledi

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Zeki Aygün, Taşköprü, Hisarcık, Derince, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Aygün, devam eden çalışmaları inceledi - Son Dakika


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