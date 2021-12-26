Başkan Aygün, esnafa ekonomi politikalarını anlattı - Son Dakika

Esnafı ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devam eden yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme odaklı ekonomi politikalarını paylaştı.

Ziyaretler sırasında esnafa bereketli kazançlar temennisinde bulunan Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı ekonomi politikasındaki tarihi değişimle ilgili esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi. Ziyaretler sırasında esnafa ve vatandaşlara yeni ekonomi programını anlatan broşürler de takdim edildi.

"Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Her zaman esnafın yanında olduklarını söyleyen Başkan Zeki Aygün, "İlçe Başkanımız Koray Merdan ve teşkilatlarımızla birlikte kıymetli esnafımızı ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hükümetimizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme odaklı ekonomi politikalarını vatandaşlarımızla paylaştık. Ayrıca Yenikent Mahallemizde devam eden kaldırım çalışmalarımızı inceledik. Güçlü Türkiye için güven ve istikrar hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesileyle bizlere gönüllerini açan vatandaşlarımıza, samimi ve içten sohbetleri için teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ