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Başkan Aygün, kadın kollarının yönetim kurulu toplantısına katıldı - Son Dakika

Başkan Aygün, kadın kollarının yönetim kurulu toplantısına katıldı

14.01.2022 12:44
Başkan Aygün, kadın kollarının yönetim kurulu toplantısına katıldı

AK Parti Derince İlçe Kadın Kolları'nın yönetim kurulu toplantısına katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, başarıdaki en önemli unsurun kadın kollarına ait olduğunu söyledi.

AK Parti Derince İlçe Kadın Kolları'nın yönetim kurulu toplantısına katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, başarıdaki en önemli unsurun kadın kollarına ait olduğunu söyledi.

İlçe binasında gerçekleşen toplantıya Başkan Aygün'ün yanı sıra, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, belediye meclis üyesi Halime Gökdemir ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. İlçe genelinde yapılan çalışmalar ve hayata geçirilecek projelerin istişare edildiği toplantıda konuşan Aygün, başarıdaki en önemli unsurun kadın kollarına ait olduğunu söyleyerek, "Milletimize hizmet yolunda kadın kollarımız çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor. Kadın Kolları Başkanımız Züleyha Uslu ve başarımızın mimarı hanım kardeşlerimize samimi gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Başkan Aygün, kadın kollarının yönetim kurulu toplantısına katıldı
Başkan Aygün, kadın kollarının yönetim kurulu toplantısına katıldı
Başkan Aygün, kadın kollarının yönetim kurulu toplantısına katıldı

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Zeki Aygün, Hisarcık, gençlik, Derince, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Aygün, kadın kollarının yönetim kurulu toplantısına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Aygün, kadın kollarının yönetim kurulu toplantısına katıldı - Son Dakika
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