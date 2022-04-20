Başkan Aygün: "Sivil toplum kuruluşlarımızla daima biriz, beraberiz" - Son Dakika
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Başkan Aygün: "Sivil toplum kuruluşlarımızla daima biriz, beraberiz"

20.04.2022 11:57
Başkan Aygün: "Sivil toplum kuruluşlarımızla daima biriz, beraberiz"

AK Parti Derince İlçe Başkanlığı'nın sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlediği iftar programında konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Sivil toplum kuruluşlarımızla daima biriz, beraberiz" dedi.

AK Parti Derince İlçe Başkanlığı'nın sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlediği iftar programında konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Sivil toplum kuruluşlarımızla daima biriz, beraberiz" dedi.

AK Parti Derince İlçe Başkanlığı tarafından Yenikent Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, "Bu gurur verici tabloyu Derince'nin birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak görüyorum. Pusulamız birlik, beraberlik ve Derince'ye hizmet olmalı. Bizler sivil toplum kuruluşlarımızı belediye başkanımızla birlikte Derince'yi yönetecek ekip olarak görüyoruz. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aygün ise "Ramazan ayında böyle güzel bir akşamda STK'larımızın kıymetli temsilcileri ile bir arada olmaktan dolayı mutluyuz. Sivil toplum kuruluşlarımızla daima biriz, beraberiz. Allah bu günlerimizi daim kılsın" diye konuştu. - KOCAELİ

Başkan Aygün: Sivil toplum kuruluşlarımızla daima biriz, beraberiz
Başkan Aygün: Sivil toplum kuruluşlarımızla daima biriz, beraberiz
Başkan Aygün: Sivil toplum kuruluşlarımızla daima biriz, beraberiz
Başkan Aygün: Sivil toplum kuruluşlarımızla daima biriz, beraberiz

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Zeki Aygün, Yenikent, Hisarcık, Derince, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Aygün: 'Sivil toplum kuruluşlarımızla daima biriz, beraberiz' - Son Dakika


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