Başkan Aygün: "Spor alanları oluşturuyoruz" - Son Dakika
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Başkan Aygün: "Spor alanları oluşturuyoruz"

01.03.2022 11:02
Başkan Aygün: "Spor alanları oluşturuyoruz"

Kocaeli Yığılcalılar Derneği'nin düzenlediği piknik etkinliğine katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Mahallelerimizde çocuklarımız sokaklarda oynamasın diye spor alanları oluşturduk ve oluşturmaya da devam ediyoruz" dediAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali...

Kocaeli Yığılcalılar Derneği'nin düzenlediği piknik etkinliğine katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Mahallelerimizde çocuklarımız sokaklarda oynamasın diye spor alanları oluşturduk ve oluşturmaya da devam ediyoruz" dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ile Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Yığılcalılar Derneği'nin Çınarlıdere Mesire Alanı'nda organize ettiği pikniğe katıldı. Ziyarette Yavuz ve Aygün'e AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ile teşkilat mensupları da eşlik etti. Dernek Başkanı Nezih Ekrem Keleş'in konuğu olan heyet, düzenlenen eğlenceli yarışmaları da takip etti.

Programda gençlere yönelik projelerle ilgili bilgilendirmede bulunan Zeki Aygün, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Gençlerle burada bir arada olmak bizler için büyük mutluluk. Sizler ülkemizin yarınlarısınız. Yavrularımız için ilçemizin farklı noktalarında gençlik merkezleri oluşturduk. Bunların yanında mahallelerimizde çocuklarımız sokaklarda oynamasın diye spor alanları oluşturduk ve oluşturmaya da devam ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Başkan Aygün: Spor alanları oluşturuyoruz
Başkan Aygün: Spor alanları oluşturuyoruz
Başkan Aygün: Spor alanları oluşturuyoruz

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Zeki Aygün, Derince, Kocaeli, piknik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Aygün: 'Spor alanları oluşturuyoruz' - Son Dakika


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