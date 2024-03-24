Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük\'te Vatandaşlarla Buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.
Başkan Bakkalcıoğlu, katılacağı bir iftar programı öncesinde Erenköylüler Kültür-Sosyal ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Masaları tek tek ziyaret ederek, Erenköylü hemşehrilerini selamlayan Başkan Bakkalcıoğlu, 'Hayırlı Ramazanlar' diledi. Daha sonra Yeni Sanayi Sitesi yönetimi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan Başkan Bakkalcıoğlu, iftarın ardından kendilerini ağırlayan Yeni Sanayi Sitesi Yönetimi Başkanı Salih Karabektaş'a, yönetim kuruluna ve sanayi esnafına ilgi ve destekleri için teşekkür etti.
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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