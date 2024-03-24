Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük\'te Vatandaşlarla Buluştu

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Bakkalcıoğlu, katılacağı bir iftar programı öncesinde Erenköylüler Kültür-Sosyal ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Masaları tek tek ziyaret ederek, Erenköylü hemşehrilerini selamlayan Başkan Bakkalcıoğlu, 'Hayırlı Ramazanlar' diledi. Daha sonra Yeni Sanayi Sitesi yönetimi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan Başkan Bakkalcıoğlu, iftarın ardından kendilerini ağırlayan Yeni Sanayi Sitesi Yönetimi Başkanı Salih Karabektaş'a, yönetim kuruluna ve sanayi esnafına ilgi ve destekleri için teşekkür etti.