Başkan Balaban, Karaköy'de Esnafı Ziyaret Etti

18.08.2025 14:58  Güncelleme: 15:00
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Karaköy'de esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi ve çözümler için çalışacaklarını ifade etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Karaköy'de yaptığı esnaf ziyaretinde vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüm için çalışacaklarını belirtti.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ilçedeki vatandaşlarla birebir temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Karaköy semtini ziyaret eden Başkan Balaban, esnafla bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinledi. Ziyaret sırasında Başkan Balaban'a, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları ve partililer eşlik etti. Ziyaret boyunca cadde üzerindeki esnafları da tek tek gezen Başkan Balaban, hem belediye hizmetleriyle ilgili beklentileri not aldı hem de esnafın ekonomik durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Vatandaşların günlük yaşantısında karşılaştığı sorunları doğrudan dinlemenin, çözüm üretme noktasında önemli olduğunu vurgulayan Balaban, belediyecilik anlayışlarının halkla iç içe olmayı esas aldığını belirtti.

Başkan Balaban, yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren halkımızın dertlerini yerinde dinleyip çözüm üretmek için sahadayız. Karaköy'de vatandaşlarımızın ve esnafımızın gösterdiği ilgi ve sevgi bizleri çok mutlu etti. Tüm talepleri ve sorunları not aldık. Bu sorunların çözümü için Manisa Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde çalışacağız. Belediyemizin imkan ve yetkileri doğrultusunda halkımız için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

manisa, Son Dakika

