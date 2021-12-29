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Başkan Baş: "Yeni dönemde de hizmet için çalışmalarımız devam edecek" - Son Dakika

Başkan Baş: "Yeni dönemde de hizmet için çalışmalarımız devam edecek"

29.12.2021 17:46
Başkan Baş: "Yeni dönemde de hizmet için çalışmalarımız devam edecek"

Fatsa Madeni Eşyalar Odası Başkanı Ayhan Baş, pandemi sürecinde üyelerinin yanında olduklarını belirterek, yeni dönemde de hizmet etmek için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Fatsa Madeni Eşyalar Odası Başkanı Ayhan Baş, pandemi sürecinde üyelerinin yanında olduklarını belirterek, yeni dönemde de hizmet etmek için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Fatsa Madeni Eşyalar Odası'nda 9 Ocak 2022 tarihinde kongre gerçekleşecek. Gerçekleşecek kongreye tüm üyelerini ve Fatsa esnafını davet eden Başkan Ayhan Baş, 3 dönemdir görevini sürdürdüklerini, yeni dönemde de aday olduğunu belirtti. Başkan Ayhan Baş, "Ekibimizle birlikte 3 dönemdir önemli hizmetleri üyelerimize sunuyoruz. Özellikle yaşanılan pandemi döneminde desteklerimizle onların yanında olduk halen de olmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde de hizmet etmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Üyelerimiz oylarını kullanacaklar ve birlik ve beraberliğimiz yeni dönemde de devam edecek. İlk olarak galericiler sitesini kurmak sonrasında ise orta ölçekli sanayiyi Fatsa ilçemize kurmak bunlar benim yeni dönemdeki en büyük hedefim. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi işbirliği ile odamızın katkılarıyla bu süreç çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Galericiler sitesi kooperatifini kurduk, orta ölçekli sanayi sitesinin de kooperatifini kurarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Esnaflarımızın yanında her alanda olmaya devam edeceğiz" dedi. - ORDU

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Ayhan Baş, Kongre, Fatsa, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Baş: 'Yeni dönemde de hizmet için çalışmalarımız devam edecek' - Son Dakika


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