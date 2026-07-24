Başkan Başdeğirmen, engelli öğrencilerin doğum günü sevincine ortak oldu - Son Dakika
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Başkan Başdeğirmen, engelli öğrencilerin doğum günü sevincine ortak oldu

Başkan Başdeğirmen, engelli öğrencilerin doğum günü sevincine ortak oldu
24.07.2026 12:05  Güncelleme: 12:08
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören üç engelli öğrencinin doğum gününe katılarak onlara Ispartaspor forması hediye etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Mehmet Tönge Mahallesi'ndeki Engelsiz Yaşam, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde eğitim gören engelli özel öğrenciler Mert Çoban, Hakan Savur ve Mehmet İzzet Kip'in doğum günü sevincine ortak oldu.

Mehmet Tönge Mahallesi'ndeki Engelsiz Yaşam, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde eğitim gören engelli özel öğrenciler Mert Çoban 29, Hakan Savur 24 ve Mehmet İzzet Kip ise 31'inci doğum gününü kutladı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, bu özel günlerinde engelli öğrencileri yalnız bırakmadı. Başdeğirmen çifti, 3 öğrencinin doğum günü pastasını birlikte üfledi, doğum günlerini kutladı. Ayrıca merkezde eğitim gören diğer özel öğrencilerle yakından ilgilenen Başdeğirmen çifti, sohbet edip, onlara Ispartaspor forması hediye etti. Programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse de yer aldı.

Başdeğirmen çiftinin doğum günü kutlamasına katılmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Mert Çoban, Hakan Savur ve Mehmet İzzet Kip, teşekkürlerini iletti.

Köse: "Çocuklarımız ve aileleri çok mutlu oldu"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse, 3 engelli bireyin doğum gününü kutladıklarını belirterek, kutlamaya Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in de katıldığını söyledi. Köse, "Çocuklarımız ve aileleri çok mutlu oldu. Başkanımıza nazik ziyaretleri ve davetimizi kırmadığı için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Başdeğirmen: "Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mert Çoban'ın daveti üzerine merkeze geldiklerini ve Mert ile birlikte Hakan Savur ve Mehmet İzzet Kip'in de doğum günlerini kutladıklarını söyledi. 3 gence de hayırlı uzun ömürler dileklerini ileten Başkan Başdeğirmen, "Rabbim bu kardeşlerimize her şeyin güzelini nasip etsin. Sayın müdürümüz, değerli öğretmenlerimiz ve diğer arkadaşlarımız burada çok güzel hizmet veriyorlar. Çocuklarımızın mutluluğu yüzlerinden okunuyor. Zor bir yaşam. Çocuklarımız ve aileleri için kolay değil. Biz de her zaman onların yanında olmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar da şahsım ve eşimle birlikte çok emek veriyoruz hem de belediye olarak dezavantajlı vatandaşlarımızın yanında olmak için elimizden gelenin çok daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Zor bir hayat, aileleri için daha farklı zorlukları var. Devletimiz öyle güçlü ve sosyal devlet ki çocuklarımızın her şeyiyle yakından ilgileniyor. İl müdürümüz ve ekibi, bakanlığımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği tüm imkanları en üst seviyede kullanarak ilgi ve alakayı gösteriyorlar. Bu konuda hizmeti geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah kolaylıklar versin" dedi.

"Her birinizin ayrı bir hikayesi var"

Merkezde eğitim gören engelli özel öğrencilerden Hande Yıldız da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in çok güzel hizmetler verdiğini ifade ederek, "Başkanımız ve eşi Şadiye hanımın gelmesinden çok mutlu oldum" dedi. Şadiye Başdeğirmen de "Siz çok kıymetlisiniz. Her birinizin ayrı bir hikayesi var. Bu hikayeleriniz içerisinde bizler de sizlere birer küçük noktayla dokunmak istiyoruz. Eğitmenleriniz, müdürümüz, bizler, devletimiz sizin yanınızdayız. Hande trafik kazası geçirmiş. Ondan sonra şükretmeyi, nasıl olunması gerektiğini herkese örnek olarak gösteren bir kızımız. Hande ile tanışmaktan çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

Hande Yıldız, Şadiye Başdeğirmen'e bir şal hediye etti. Şadiye Başdeğirmen, teşekkür ederek, şalı ömür boyu saklayacağını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Başdeğirmen, engelli öğrencilerin doğum günü sevincine ortak oldu - Son Dakika

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