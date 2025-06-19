Başkan Bilecen, Kilis İl Jandarma Komutanını ziyaret etti

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kilis İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Jandarma Teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını vurgulayan Başkan Bilecen, "186 yıldır milletimizin huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapan Jandarma Teşkilatımızın bu anlamlı gününü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Başkan Bilecen, Kilis İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun nezdinde tüm jandarma personeline sağlık, başarı ve esenlikler dileyerek, "Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - KİLİS