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Başkan Bilgin, "4 Eylül Sanayi Sitesi'ni Sivas'a yakışır hale getireceğiz"

-Marangozlarla bir araya gelen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 4 Eylül Sanayi Sitesi'ni Sivas'a yakışır hale getirileceğini söyledi

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, Sektör Buluşmaları kapsamında şehirdeki marangoz esnafıyla bir araya geldi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 'Sektör Buluşmaları' programları çerçevesinde çeşitli meslek grupları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Marangozlar Esnaf Odası üyelerine yönelik düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in yanı sıra Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Raif Aydın ve çok sayıda esnaf katıldı.

Programda konuşan Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Raif Aydın, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan Kuzey Çevre Yolu ve 4 Eylül Sanayi Sitesi Kavşağı için Başkan Bilgin'e teşekkür ederek sanayi sitesine yönelik beklentilerini dile getirdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Kuzey Çevre Yolu'nu şehrimize kazandıracağız. Yine 4 Eylül Sanayi Sitesi'nin ve bölgede yaşayan başta siz kıymetli esnaflarımız olmak üzere hemşerilerimizin talebi vardı. 4 Eylül Sanayi Sitesi Kavşağı'nın yapılması ve oluşan trafik sıkışıklığının giderilmesiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız Sivas mitinginde '4 Eylül Sanayi Sitesi Kavşağını da yapacağız' dedi. İnşallah bu dönem projeyi şehrimize kazandıracağız. Sıkıntılarımız yok mu, var İşte biz o sıkıntıları hızla çözüme kavuşturmak adına sizlerden hayır duası ve destek istiyoruz" dedi.

Bilgin, "4 Eylül Sanayi Sitesi'nin alt yapısı ve çevre düzenlemesi ile ilgili Hakan Başkanım da arayıp diğer oda başkanlarımızla da görüşerek projeyi hazırladık. Ancak önce pandemi sonrasında yaşanan ekonomik dalgalanma derken en son 6 Şubat'ta 2023 yılında meydana gelen Asrın Felaketi maalesef imalat yapmamızı engelledi. Sizlere de güvenerek bu süreçte kaynaklarımızın büyük bir kısmını deprem bölgesine aktardık. Sivas olarak, insan olarak, Müslüman olarak, komşu olarak yapmamız gerekeni yaptık ve kaynaklarımızda birlikte deprem bölgesine destek olduk. İnşallah bu yıldan başlamak üzere 4 Eylül Sanayi Sitesi'nin altyapısını tamamlayacağız. Özellikle yağmur suyu hattını, çevre düzenlemesini yapacağız ve başkanımızla da kooperatiflerle de bir araya gelerek 4 Eylül Sanayi Sitesi'ni Sivas'a yakışır hale getireceğiz" şeklinde konuştu.