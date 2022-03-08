Başkan Bıyık, kadın çalışanların gününü kutladı - Son Dakika
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Başkan Bıyık, kadın çalışanların gününü kutladı

08.03.2022 10:44
Başkan Bıyık, kadın çalışanların gününü kutladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediye ve bağlı şirketlerde çalışan kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediye ve bağlı şirketlerde çalışan kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Darıca Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye bünyesinde çalışan kadın personele yönelik motivasyon semineri düzenledi. Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde Etkili İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ'ın sunumuyla gerçeklesen 'Mazeret Yok' başlıklı motivasyon seminerine; Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve personeller katıldı.

Kadın personellere hediye takdim ederek günlerini tebrik eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kadınları sadece yılda bir gün değil, her gün önemsediklerini ifade etti. Muzaffer Bıyık, "Kadınlarımız sadece böyle özel günlerde değil, her gün bizim başımızın tacı. Kadınları önemsiyor ve değer veriyoruz. Kadın, toplumu oluşturan en önemli halkadır. Kadının katılmadığı, kadının yok sayıldığı bir toplumu medeniyet ölçüleri çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir. Kadın toplumun içindeyse o toplum medenidir. Kadın toplumun içindeyse o toplum ileridir. Kadın toplumun içindeyse o toplum üretkendir. Kadınların, hayatın her alanında kendilerini geliştirmesi, ülkemizin aydınlık yarınlara yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır. Darıca Belediyesi olarak bizler de bu anlayışla hareket ederek kadınları, sadece yılda bir gün değil her gün önemsiyor ve onların kendilerini daha iyi yetiştirip geliştirebilmeleri için çalışıyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Başkan Bıyık, kadın çalışanların gününü kutladı
Başkan Bıyık, kadın çalışanların gününü kutladı
Başkan Bıyık, kadın çalışanların gününü kutladı

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Dünya Kadınlar Günü, Muzaffer Bıyık, Darıca, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bıyık, kadın çalışanların gününü kutladı - Son Dakika


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