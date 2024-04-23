Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 23 Nisan\'da Koltuğunu Çocuklara Devretti

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara bıraktı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları makamında ağırladı. Çocukları kapıda karşılayan Başkan Bıyık, makamını Dede Korkut İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri Muhammet Ensar Çınar ve Rümeysa Ay'a bıraktı. Başkan Muzaffer Bıyık'a çiçek takdim eden Darıcalı minikler, daha sonra başkanlık koltuğuna oturarak başkan yardımcıları ve birim müdürlerine çeşitli talimatlar verdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık koltuğunu çocuklara devretmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek "Geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor ve hepsini sevgiyle kucaklıyorum. Bugün iki yavrumuza koltuğumuzu bıraktığım için mutluyum. Darıca Belediyesi olarak çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için canla başla çalışıyoruz. Yarının büyükleri olacak çocuklarımız inanıyorum ki ülkemizi daha güzel günlere taşıyacak. Bir kez daha başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Başkan Muzaffer Bıyık, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler vererek eğitim hayatlarında başarılar diledi. - KOCAELİ