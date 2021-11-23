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Başkan Bıyık, okul müdürleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Bıyık, okul müdürleriyle bir araya geldi

23.11.2021 14:37
Başkan Bıyık, okul müdürleriyle bir araya geldi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe genelindeki okullarda görevli okul müdürleriyle bir araya geldi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe genelindeki okullarda görevli okul müdürleriyle bir araya geldi. Eğitim camiasını önemsediğini ifade eden Muzaffer Bıyık, eğitimin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Toplantıya Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, ilçe genelindeki özel ve resmi okullarda görevli okul müdürleri katıldı.

Okul müdürleri nezdinde tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Bıyık, "Öğretmenlik en kutsal mesleklerden biri. Öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizi geleceğe hazırlayarak çok önemli bir görevi üstleniyor. Bize düşen eğitim camiasının her zaman yanında ve destekçisi olmak. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü bir kez daha kutluyorum" dedi.

Eğitim camiasını önemsediklerini de kaydeden ve Darıca'da eğitimin kalitesini yükseltmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "El birliği ile Darıca'mızda eğitim kalitesini yükseltmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Okullarımızdan ve eğitim camiasından gelen talepler en önemli önceliklerimizden biri. Darıca Belediyesi olarak her zaman eğitimin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Program sonunda Başkan Muzaffer Bıyık, okul müdürlerine hediye takdim ederek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. - KOCAELİ

Başkan Bıyık, okul müdürleriyle bir araya geldi
Başkan Bıyık, okul müdürleriyle bir araya geldi
Başkan Bıyık, okul müdürleriyle bir araya geldi
Başkan Bıyık, okul müdürleriyle bir araya geldi

Muzaffer Bıyık, Hisarcık, Darıca, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bıyık, okul müdürleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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