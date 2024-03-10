Başkan Böcek, Antalya'da yeni yaşam alanı projelerini açıkladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Dostlar Meclisi"nin konuğu oldu. Başkan Böcek, yeni dönemde de kent ve kentli yararına olacak pek çok projeyi hayata geçireceklerini belirterek, "100. Yıl Bulvarı'nın Falez Kavşağı ile Antalyaspor Kavşağı arasında kalan taşıt yolunu yer altına alarak kültür, sanat ve sporla bütünleşen yeni bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Şehir merkezi ile kıyı şeridini birleştiren yol aksı projemiz ile yeni bir alan yaratacağız." dedi.
Antalya Dostlar Meclisi Başkanı Fethi Avşar ve üyelerin yer aldığı toplantının konuğu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Böcek oldu. Başkan Böcek, altyapıdan üstyapıya, tarımdan turizme, kültür sanattan sağlığa kadar Antalya'da birçok hizmet ve projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
100. YIL YAŞAM ALANI PROJESİ
Görev süresi boyunca kent ve kentli yararına olan her türlü projenin arkasında durduklarını söyleyen Başkan Böcek, yeni dönemde de bu düşünceyle hareket edeceklerini belirtti. Başkan Böcek, şunları kaydetti:
"Biz parti ayırt etmeksizin hizmeti halkımız için yapıyoruz. 100. Yıl Bulvarı'nın Falez Kavşağı ile Antalyaspor Kavşağı arasında kalan taşıt yolunu yer altına alarak kültür, sanat ve sporla bütünleşen yeni bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Şehir merkezi ile kıyı şeridini birleştiren yol aksı projemiz ile yeni bir alan yaratacağız."
ANTALYA'DA YAŞAYAN BATMANLILAR İLE BULUŞTU
Başkan Böcek, Antalya Batmanlılar Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin 5. kuruluş yıl dönümü etkinliğine de katıldı. Batmanlılar Buluşması'nda Antalya'da yaşayan Batmanlılar ve hemşehri dernekleri temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Böcek, "Biz burada ittifakımızı sizlerle beraber kurduk. Antalya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Söz, Muhittin Böcek sözü. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.
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