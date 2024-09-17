Başkan Boltaç, Tarsus\'ta Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor

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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus'un her köşesinde vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini söyledi.

Başkan Boltaç, vatandaşların istek ve taleplerini dinlemek üzere mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyor. Son olarak Akşemsettin Mahallesi'ni ziyaret eden Boltaç, mahalle halkıyla bir araya geldi. Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Boltaç, vatandaşlarla tek tek konuşarak sorunlarını dinledi.

Her zaman halkı için hizmet sunma gayesinde olduğunu ifade eden Boltaç, "Belediye makamına, kendi paramla koltuğunu, sandalyesini alıyorum. Bu anlamda her bir yetimin hakkını korumakla mükellefim. Hiç merak etmeyin doludizgin geliyorum. Yapılan işe ben bugün tepki göstermeseydim bu işin arkası kesilmezdi. Mülk sahibi önce Allah, sonra siz; ben ise kiracıyım. Size hizmetimi getirir sunarım. Çünkü para sizin paranız. Ben sadece sizin namınıza doğru bir şekilde yönetmekle mükellefim. İtibarım parayla satın alınabilecek bir şey değil" dedi.

Ziyaretlerini sürdüreceğini belirten Boltaç, Tarsus'un her köşesinde vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini kaydetti. - MERSİN