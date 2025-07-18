'Başkan Bozbey Burada' Projesiyle Çiftçilere Mazot Desteği - Son Dakika
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Yerel

'Başkan Bozbey Burada' Projesiyle Çiftçilere Mazot Desteği

\'Başkan Bozbey Burada\' Projesiyle Çiftçilere Mazot Desteği
18.07.2025 18:00  Güncelleme: 18:02
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşa ziyaretinde çiftçilere yönelik mazot desteği sağlayacaklarını duyurdu. Proje kapsamında sorunları yerinde dinleyerek çözüm önerileri geliştirdiklerini belirtti.

'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Mustafakemalpaşa ilçesini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 21 Temmuz Pazartesi günü mazot desteğini çiftçilerle buluşturacaklarını hatırlattı.

Bursa'da sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek ve kenti ortak akılla yönetmek amacıyla başlatılan 'Başkan Bozbey Burada' projesi tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, proje kapsamında Mustafakemalpaşa ilçesini ikinci kez ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

İlk olarak Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur'u makamında ziyaret eden Başkan Bozbey'e, CHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Gökhan Demir de eşlik etti. İlçenin sosyoekonomik yapısının, bölgedeki tarımsal üretim potansiyelinin ve ihtiyaçların değerlendirildiği ziyaretin ardından Başkan Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem'i ziyaret etti. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çerçevesinde ilçenin geleceğine yön verecek projelerin ele alındığı görüşmede, halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan içme suyundaki asbestli borular da gündeme gelerek çözüm yolları istişare edildi.

Daha sonra Muhtarlar Derneği'ni, Ziraat Odası'nı, Ticaret Borsası'nı, Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Başkan Bozbey, sorunları yerinde dinleyip çözüm önerilerini birlikte değerlendirdi. Ziyaretlerin ardından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunan Başkan Bozbey, Adnan Menderes Meydanı'nda halkın talep ve önerileri dinleyerek çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

"Mazot desteğini çiftçimizle buluşturacağız"

'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Mustafakemalpaşa ilçesinde çeşitli temaslarda bulunduklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, muhtarlarla ve çiftçilerle buluşarak sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini paylaştıklarını belirtti. Bundan sonra da çiftçinin gelirini ve üretimini artırmak için destek olacaklarını ifade eden Başkan Bozbey, "Üreticimize birçok alanda destek veriyoruz. Pazartesi günü de mazot desteğini çiftçimizle buluşturuyoruz. Sulama hortumu desteğinden fidan, tohum ve gübre desteğine kadar her alanda çiftçimizin yanındayız. Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odası'na yaptığımız ziyaretlerde iş birliklerimizi ele aldık. Susuz tarım konusunda neler yapabileceğimizi konuştuk. Özellikle Kirmasti Çayı'nın kirletilmemesi tarafındayız. Çevreyi kirleten her olumsuzluğa karşı mücadele edeceğiz. Toprağımızın, derelerimizin, havamızın temiz olması lazım" dedi.

Sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir çevreden yana olduklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Bursa'da ve Mustafakemalpaşa'da daha yapacağımız birçok iş var. Altyapı, yol, üstyapı talepleri var. Bunları yerine getiriyoruz. Bir yılda Mustafakemalpaşa'da önemli işlere imza attık. İlçe Stadı'nı yenileyerek gençlerin en iyi şekilde kullanabileceği hale getirdik. Şükrü Erdem Spor Kompleksi'nde de gençlerin konforlu ortamda kalabileceği bir alan oluşturduk. Yakın zamanda B Kafe'yi Mustafakemalpaşalı gençlerle buluşturacağız. Ana cadde üzerinde altyapı çalışmalarına kısa sürede başlayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak insanımızın yanındayız. Doğumdan ölüme hizmet veren bir anlayışı en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Başkan Bozbey Burada' Projesiyle Çiftçilere Mazot Desteği - Son Dakika

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