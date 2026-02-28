Başkan Bozbey'den Yaren Leylek ve Adem Amca'ya ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Bozbey'den Yaren Leylek ve Adem Amca'ya ziyaret

Başkan Bozbey\'den Yaren Leylek ve Adem Amca\'ya ziyaret
28.02.2026 11:20  Güncelleme: 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eski Karaağaç Mahallesi'nde 15 yıldır süren Adem Amca ile Yaren Leylek buluşması bu yıl da gerçekleşti.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eski Karaağaç Mahallesi'nde 15 yıldır süren Adem Amca ile Yaren Leylek buluşması bu yıl da gerçekleşti.

Bu özel buluşmaya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey de tanıklık etti.

Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Adem Amca olarak bilinen Adem Yılmaz'ı ve Yaren Leylek'i ziyaret etti. Duygusal görüntülere sahne olan buluşmada dostluğun 15. yılına tanıklık edildi.

Adem Amca'nın bu sene de Yaren leyleğine kavuştuğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Yaren Leylek bu sene 20 gün erken geldi. Mart'ın 15'ine doğru geliyordu. Şimdi 6 ay boyunca Adem Amca ve Yaren Leylek yine beraber olacaklar. Yakında eşi de gelecektir. Yaren Leylek'e 'hoş geldin' diyoruz" dedi.

Yaren Leyleği elleriyle bahçesinde besleyen Adem Yılmaz, 6 ay boyunca birlikte balık avlayacaklarını belirterek mutluluğunu dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Yılmaz, Başkan Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey, Karaağaç, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Bozbey'den Yaren Leylek ve Adem Amca'ya ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Sürpriz hamle Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti
Bilim dünyası şokta 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt’te ABD üslerini vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt'te ABD üslerini vurdu
12:09
Peş peşe saldırıların ardından Tahran’dan vahim görüntüler Resmen çukur oluştu
Peş peşe saldırıların ardından Tahran'dan vahim görüntüler! Resmen çukur oluştu
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 12:34:03. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Bozbey'den Yaren Leylek ve Adem Amca'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.