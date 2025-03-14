Başkan Bozbey, Tıp Bayramı’nda Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Bozbey, Tıp Bayramı’nda Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

Başkan Bozbey, Tıp Bayramı’nda Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarına karanfil takdim etti ve onların fedakarlıklarına teşekkür etti.

14.03.2025 11:45  Güncelleme: 11:49
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, doktorların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Şehir Hastanesi ziyareti çerçevesinde ilk olarak Başhekim Doç. Dr. Dursun Topal ve hastane yönetimiyle bir araya geldi. Başkan Bozbey, daha sonra sağlık çalışanlarını görevleri başında ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramı anısına karanfil takdim etti.

Başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Başkan Bozbey, "İnsan sağlığı için fedakarca çalışan hekimlerimizin ve sağlık personelimizin her zaman yanlarındayız. Ayrıca bugüne özel olarak hazırlanan sergiyi inceleyerek sağlık alanındaki değerli çalışmaları yakından görme fırsatı buldum. Sağlık çalışanlarımızın üstün gayretleri ve emekleri için kendilerine teşekkür ediyor, Tıp Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Bozbey, Tıp Bayramı’nda Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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