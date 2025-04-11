Başkan Bozbey, Yıldırım Piremir Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Başkan Bozbey, Yıldırım Piremir Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Bozbey, Yıldırım Piremir Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Yıldırım Piremir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallelerin sorunlarına yönelik çözümler üreteceklerini belirten Bozbey, kentsel dönüşüm gibi önemli konulara da değindi.

11.04.2025 20:10  Güncelleme: 20:15
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'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Yıldırım Piremir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, mahallelerin sorunlarını bildiklerini, Yıldırım'daki tüm çocukların gülümsemesi için hizmetleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı 'Başkan Bozbey Burada' projesi ara vermeden sürüyor. Proje kapsamında tüm ilçelere makamını taşıyan Başkan Mustafa Bozbey, son olarak tüm yönetim kadrosu ile birlikte Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Yıldırım Kaymakamı Metin Esen'i makamında ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey'e temaslarında CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün de eşlik etti. Yıldırım ilçesindeki kentsel dönüşüm ve yapılaşma konularının ele alındığı görüşmede, ilçedeki afet yönetimiyle ilgili mevcut durum ve alınabilecek önlemler konuşuldu.

Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra Adile Naşit Kültür Merkezi'nde Yıldırım ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkan Muhsin Sak'ın da yer aldığı buluşmada muhtarların taleplerini tek tek dinleyen Başkan Bozbey, her bir mahalleye eşit ve adil hizmet anlayışını sürdüreceklerini ifade etti. 'Başkan Bozbey Burada' programı kapsamında Uludağ Taksi Durağı'na da uğrayarak taksicilerle buluşan Başkan Mustafa Bozbey, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyerek not aldı.

Başkan Mustafa Bozbey, ziyaretlerin ardından Piremir Mahallesi Teleferik Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Otobüste bulunan makamında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Bozbey, çözüm önerilerini ve projelerini de anlattı.

'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında tüm belediye yöneticileriyle birlikte ofislerini Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'ne taşıdıklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "İlk olarak Yıldırım Kaymakamı Metin Esen'i ziyaret ederek ilçemizin sorunları hakkında istişare ettik. Ardından Yıldırımlı muhtarlarla buluştuk. Muhtarlarımızdan güzel bilgiler ve geri dönüşler aldık. Mahallelerimizin sorunlarını biliyoruz. Yıldırım'daki tüm çocukların gülümsemesi için hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Yıldırım'ın en önemli sorununun kentsel dönüşüm olduğunu gittiğimiz her yerde görüyoruz. Ulaşım, sosyal donatı alanları konusunda da talepler alıyoruz. Yapacağımız çalışmalarla vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Bozbey, Yıldırım Piremir Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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