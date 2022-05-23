Başkan Bozkurt'tan 'cami' açıklaması - Son Dakika
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Başkan Bozkurt'tan 'cami' açıklaması

23.05.2022 16:55
Başkan Bozkurt'tan 'cami' açıklaması

Esenyurt Belediye Başkanı kemal Deniz Bozkurt, belediye ile kaymakamlığın karşı karşıya geldiği camii inşaatına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Esenyurt Belediye Başkanı kemal Deniz Bozkurt, belediye ile kaymakamlığın karşı karşıya geldiği camii inşaatına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Bozkurt, "Yoksul vatandaşlarımıza hizmet vereceğimiz alanın yetkisiz bir şekilde ticari alana çevrilmesini hayretle izliyoruz" dedi.

Esenyurt'ta belediye tarafından yapılmaya henüz devam eden Yıldız Camii inşaatının altında bulunan boş dükkanların kaymakamlık tarafından bir şirkete kiralandığı iddia edilmişti. İşletmecilerin kiraladıkları alana malzeme koymak istediği sırada, İlçe Müftülüğü ve Kaymakamlığın yetkisi dışında işlem yaptığını savunan belediye ekipleri, zabıtayla birlikte tahliye işlemi başlatmıştı.

Cami inşaatında yaşanan gelişmeler üzerine Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt yazılı bir açıklama yaptı.

Kiraya verilen alanda Taziye Evi ve Aşevi planlandığını belirten Başkan Bozkurt, Cami altlarının ticari alanlar yerine yoksul vatandaşların faydalanacağı ve ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlara dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

Başkan Bozkurt açıklamasında, "Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda olan, muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere 'Taziye Evi', 'Aşevi' ve yine muhtaç vatandaşlarımızın gıda, giysi ve kısa süreli barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı yer olarak planlanan cami inşaatının altındaki bölümlerin, kaymakamlık oluru ile müftülük tarafından bir şirkete kiraya verildiğini, bu şirketten yeri kiralayan market sahibinin bir takım malzemeleri taşıma girişiminde bulunduğunda öğrendik. Belediye zabıta ekiplerimiz eşyaların taşınmasına, usule ve hukuka aykırı kullanıma müdahale etmiştir. Müdahalenin ardından polis ekipleri sahaya gelerek zabıtalarımızın görevini yapmasını engellemiş, ardından da sahaya çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek kamu görevini yerine getirmeye çalışan kamu görevlilerinin zorla görevden el çektirileceği bildirilmiştir. Yoksul vatandaşlarımıza hizmet vereceğimiz alanın hukuksuz ve yetkisiz bir şekilde ticari alana çevrilmesini hayretle izliyoruz. İhtiyaç olan, cami altlarını ticari alanlara, marketlere dönüştürmek değil, bu alanları muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılandığı alanlara çevrilmesidir. Bunun hem bir zorunluluk hem de bir sorumluluk olduğunu düşünüyor, bu düşüncemizden vazgeçmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Bozkurt'tan 'cami' açıklaması - Son Dakika


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