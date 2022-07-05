Başkan Büyükakın: "Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle bu seçimlerden de zaferle çıkacağız" - Son Dakika
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Başkan Büyükakın: "Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle bu seçimlerden de zaferle çıkacağız"

05.07.2022 10:17
Başkan Büyükakın: "Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle bu seçimlerden de zaferle çıkacağız"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Teşkilat mensuplarımızla birlikte 2023 ardından 2024 seçimlerine de hazırız. Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle bu seçimlerden de zaferle çıkacağız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Teşkilat mensuplarımızla birlikte 2023 ardından 2024 seçimlerine de hazırız. Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle bu seçimlerden de zaferle çıkacağız" dedi.

AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen piknik etkinliğine, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Sami Çakır, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Büyükakın, "Biz sevgi, birlik ve kardeşlik yüklü büyük bir aileyiz. Birlikte güçlü, birlikte halkımıza hizmet eden bir teşkilatın kadrolarıyız. Bu fedakar çalışmada teşkilatımızın ailelerine de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Onlar da bu fedakarlığı hep destekleyerek gücümüze güç kattılar. Tevazu, samimiyet ve gayretle Türkiye'nin geleceği, milletimizin umudu olmaya devam edeceğiz. Bizim siyasetimiz güven ve milletine dosdoğru olmaktır. Milletine yalan söyleyen bir siyasi hareket olmadık, olmayacağız da. Çalışıyoruz, teşkilatımızın tüm neferleriyle birlikte bu necip millet için gayret ediyoruz. Devletimizi ve milletimizi yüceltmek için çalışmaya, durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Halkımızla her daim birlikteyiz. Vatandaşlarımız bize olan güvenlerini ve sevgilerini her daim gösteriyorlar" ifadelerini sarf etti.

"Bu seçimlerden de zaferle çıkacağız"

"Bizim kalplerimizde inanç var, biz bunun için güçlüyüz" diyen Tahir Büyükakın, "Teşkilat mensuplarımızla birlikte 2023 ardından 2024 seçimlerine de hazırız. Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle bu seçimlerden de zaferle çıkacağız. Biz milletimizle birlikteyiz ve bu aziz milletimizle yol yürümeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Tahir Büyükakın, AK Parti, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükakın: 'Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle bu seçimlerden de zaferle çıkacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Büyükakın: "Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle bu seçimlerden de zaferle çıkacağız" - Son Dakika
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