Başkan Büyükgöz'den Gençlere Destek Sözü - Son Dakika
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Yerel

Başkan Büyükgöz'den Gençlere Destek Sözü

Başkan Büyükgöz\'den Gençlere Destek Sözü

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Güzide Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek güçlü bir Türkiye için gençlik projelerine önem verdiklerini vurguladı.

24.02.2025 15:17  Güncelleme: 15:19
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlerle bir araya gelerek, "Güçlü gençlik, güçlü bir Türkiye demek. O halde güçlü Türkiye için nice gençlik projelerine" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Güzide Gençlik Merkezi'nde eğitim gören gençlerle bir araya geldi. Eski adliye binasının alınarak baştan aşağıya modernize edilip gençlerin kullanımına Güzide Gençlik Merkezi olarak sunan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, merkez içerisinde hizmete açılan Güzide Kafe'de gençlerle çay eşliğinde sohbet etti. Merkezde devam eden sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerine ilişkin gençlerle sohbet eden Başkan Büyükgöz, "Gençlik bizim için önemli. Vaktimizin, kaynağımızın büyük kısmını onlara ayırıyoruz. Sık sık gençlerle bir araya geliyor, her fırsatta Güzide Gençlik Merkezimizi ziyaret ediyorum. Güçlü gençlik, güçlü bir Türkiye demek. O halde güçlü Türkiye için nice gençlik projelerine" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükgöz'den Gençlere Destek Sözü - Son Dakika

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