Başkan Büyükkılıç Anjiyo Oldu, Sağlık Durumunu Paylaştı
21.08.2025 11:36  Güncelleme: 11:37
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kontrol amaçlı anjiyo operasyonu sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı ve destek veren hemşehrilerine teşekkür etti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde kontrol amaçlı anjiyo olduktan 1 gün sonra taburcu edilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Sağlık durumumun gayet iyi olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Kıymetli hemşehrilerim; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kontrol amaçlı geçirmiş olduğum başarılı bir anjiyografi operasyonu neticesinde elhamdülillah sağlık durumumun gayet iyi olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerek anjiyo işlemi esnasında ve sonrasında hastanede bizleri yalnız bırakmayan, gerekse telefon ve sosyal medya yolu ile geçmiş olsun dilekleri ve şifa temennilerini ileten tüm hemşehrilerime ve tüm gönül dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Rabbimiz ömür verdiği sürece, kıymetli hemşehrilerimizin bize verdiği görevi layıkıyla sürdürmek için sevdamız olan Kayseri'ye el ele gönül gönüle hizmet etmeye devam edeceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
