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Başkan Büyükkılıç, Bankalar Caddesi'ndeki Esnaflarla Buluştu - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Bankalar Caddesi'ndeki Esnaflarla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bankalar Caddesi'nde esnaflarla bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, esnafların talep ve önerilerini dinleyerek, vatandaşlarla da sohbet etti. Esnaflar ve vatandaşlar, Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, Bankalar Caddesi\'ndeki Esnaflarla Buluştu
13.01.2024 - 16:42,
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bankalar Caddesi bölgesinde esnaflarla bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Sık sık esnafların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede Bankalar Caddesi'nde esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, varsa talep ve önerilerini dinledi. Esnafları tek tek gezen Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dilerken, vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi. Vatandaşlar ve esnaflar tarafından ilgiyle karşılanan Büyükkılıç'a esnaflar hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, "Hava biraz soğuk ama esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın ilgisi her zaman olduğu gibi sıcak. Esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar, kıymetli hemşehrilerime de mutlu bir hafta sonu diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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