Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Esnaflarla Bir Araya Geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'na katılarak esnaflarla bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesi olarak esnafların her zaman yanlarında ve destekçileri olan Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte katıldığı Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını ve tüm esnaflara bereketli kazançlar getirmesini temenni etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen Genel Kurul'da esnaflara hitap ederek, "Esnaf kardeşlerimiz, sizlerin sıcaklığı, bizlere bakış açısı, bizleri bağrına basması, bizlerin de sizlere layık olma yönünde gayret göstermemiz anlayışı içerisinde sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Berat gecenizi tebrik ediyorum" dedi.
"Bu Şehir Sizin Şehriniz, Biz Bu Şehre Sevdalıyız"
Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin gelişip, güzelleştiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şehrimiz genişliyor, güzelleşiyor, büyüyor, esnaflarımız eski, sanayi, orta sanayi derken, böyle güzel mekanları bekler haline gelmeye başladı. Ben de esnaf çocuğuyum, Biz esnaflığı da, insanlığı da biliriz, sizlerin nasıl evinize helal ekmek götürüp, çırpındığınızı da biliriz. Kayseri'miz gelişiyor, güzelleşiyor, ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında birliğin, beraberliğin sembolü, vatanına sevdalı bir şehir, o açıdan herkes takdir ediyor. Bu şehir sizin şehriniz, biz bu şehre sevdalıyız, sizlere hizmet etmeyi de ibadet olarak biliyoruz."
16 ilçe belediyesiyle el ele gönül gönüle verdiklerini belirten Büyükkılıç, "Odalarımızla, başkanlarımızla, bakanlarımızla, en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli ile cumhur ittifakı olarak şehrimiz ve ülkemiz için çalışıyoruz. Mazlum insanların umudu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önce insan diyoruz, biz Selçuklu'yuz, biz Osmanlı'yız, bir Cumhuriyet'iz. Birbirimize sahip çıkacağız, inşallah el ele, gönül gönüle Allah'ın izniyle devam diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Başkan Büyükkılıç, bu şehrin hizmetkarı olduklarını vurgulayarak, "Bizler üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız, bu şehrin imkanları sizin, kaynaklarımız sizin, biz sizin hizmetkarınızız. Daha güzel hizmetlerde buluşmak üzere diyoruz" diye konuştu.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise şehrin doğusunda böyle bir siteye ihtiyaç olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte altyapıyı, yolu, peyzajı ile burayı güzelleştireceklerini söyledi.
"Ne Zaman Büyükşehir'imize Varsak Elimiz Boş Çıkmadık"
Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır da sanayi sitesinin birinci etabı ile ilgili bilgiler aktardı. Başkan Büyükkılıç'ın hiçbir zaman için taleplerini geri çevirmediğini söyleyen Odakır, "Ne zaman Büyükşehir'imize varsak elimiz boş çıkmadık. Çok teşekkür ediyoruz, esnaf ve sanatkarlar olarak yanındayız, önümüzdeki dönem de güzel projeler çıkaracağız" dedi.
Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ise yerel yönetimlerle barışık olduklarını, esnaf işlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. - KAYSERİ
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