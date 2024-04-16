Başkan Büyükkılıç: "Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği cuma günü başlıyor" - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç: "Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği cuma günü başlıyor"

Başkan Büyükkılıç: "Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği cuma günü başlıyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Nisan 2024 Cuma günü başlayacak olan Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde çok özel organizasyonların olacağını duyurdu.

16.04.2024 11:40  Güncelleme: 11:52
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Nisan 2024 Cuma günü başlayacak olan Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde çok özel organizasyonların olacağını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, 'Ağaç yaşken eğilir' atasözüne uygun olarak çocukların eğitimi, öğretimi ve gelişmesi için gayretlerini ve hizmetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, okuyan ve okutan şehir Kayseri mottosuyla donanımlı, eğitimli bir nesil yetişmesi için çocuk kütüphanelerinin ardından şimdi de Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ni çocuklarla buluşturuyor.

Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geleceğin teminatı olarak gördüğümüz çocuklara ayrı bir özen gösteriyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da içine alan çocuklara özel harika bir fuar ve şenlik hazırladık" dedi.

Birbirinden eğlenceli etkinlikler, kitaplar ve organizasyonlarla çocukların muhteşem bir 10 gün geçireceklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği Cuma günü başlıyor. Birbirinden eğlenceli etkinlikler, kitaplar ve organizasyonlarla çocuklarımız için hazırız. TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmlerinin olacağı şenliğimiz 19-28 Nisan 2024 tarihleri arasında çocuklarımızla buluşacak" diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, tüm çocukları bu etkinliğe davet eden Büyükkılıç, "Bütün yavrularımızı 19-28 Nisan günleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği kapsamında 20 Nisan Cumartesi Günü Çocuk Tiyatrosu "Heidi", 21 Nisan Pazar Günü Çocuk Tiyatrosu "Elif ve Arkadaşları" Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında çocuklarla olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Çocuk, Kültür, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği cuma günü başlıyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç: "Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği cuma günü başlıyor" - Son Dakika
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