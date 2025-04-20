Başkan Büyükkılıç, Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde

Başkan Büyükkılıç, Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği\'nde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu sene 2'ncisini düzenlediği ve ilgi gören 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği adeta dolup taşarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da fuarın 2. gününde bu coşkuya ortak oldu.

20.04.2025 13:03  Güncelleme: 13:05
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu sene 2'ncisini düzenlediği ve ilgi gören 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği adeta dolup taşarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da fuarın 2. gününde bu coşkuya ortak oldu.

Kayserili vatandaşlar tarafından büyük bir coşku ile karşılanan onlarca yayınevi ve yazar ile binlerce kitabın yer aldığı 10 gün boyunca hizmet veren 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, bu yıl da büyük bir ilgi gördü. Fuar ve şenlik coşkusuna 2. gün de eşlik eden Başkan Büyükkılıç, çocuklarla buluştu, kitapları inceledi, yazarlar ve velilerle görüştü. Okuyan ve okutan şehir Kayseri'de eğitime ve öğretime gerek projeleri, gerek destekleri ve gerekse etkinlikleriyle her alanda katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede bu sene 2'ncisini düzenlediği 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde çocukların gönlünde taht kurdu. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarının da yer aldığı, çocuk kitap fuarı ve şenliğinin ikinci gününde yaptığı ziyaret ile etkinliğe destek olan Başkan Büyükkılıç, çocuklarla buluştu, onlarla sohbet etti, fotoğraf çekindi, etkinliklerine ortak oldu, onlara kitap hediye etti. Şenlikte çocuklara da seslenerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik eden Büyükkılıç ayrıca, yazarlar ve stantlardaki görevliler ile de görüşerek başarı ve kolaylık temennisinde bulundu. Ziyaretinde stantlardaki kitapları da inceleyen Büyükkılıç, velilerle de görüş alış verişi yaptı.

Birbirinden farkı kitapların, birbirinden eğlenceli oyun ile etkinliklerin, birbirinden değerli yazarların ve söyleşilerin yer aldığı 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserilileri davet etti. Büyükkılıç, "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği ile yine cıvıl cıvıl, yine dopdolu. Çocuklarımızın eğlenmesi ve gelişmelerine katkı sağlamak için düzenlediğimiz bu keyifli etkinliğe tüm hemşehrilerimizi bekliyorum, tabi yavrularıyla birlikte" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde - Son Dakika

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