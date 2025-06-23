Başkan Büyükkılıç, Develi\'de Yatırım ve Projeleri Değerlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinde Belediye Başkanı Adem Şengül ile bir araya gelerek, planlanan yatırım ve projeleri değerlendirdi. Başkan Büyükkılıç, "Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Eser ve hizmet belediyeciliği yapıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibi, Develi Belediyesi'nde Başkan Adem Şengül ve ekibi tarafından çiçeklerle karşılandı.

İlçe ziyaretleri kapsamında Develi ilçesinde yatırım ve istişare toplantısı gerçekleştiren ve ilçenin geleceğine yön verecek projelerin masaya yatırıldığı ziyarette Başkan Büyükkılıç, yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlçeye yapılan ve yapılacak olan hizmetleri değerlendiren Başkan Büyükkılıç, bölgenin ihtiyaçlarını dinleyerek çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak hizmetlerle ilgili değerlendirmede bulunduklarını belirterek, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkesi kucaklayan, hizmetlerle buluşturan anlayış sergilediklerini söyledi.

"Eser ve hizmet belediyeciliği yapıyoruz"

Cumhur İttifakı ile birlikte, dayanışma içerisinde çalışmaların sürdüğünü kaydeden Büyükkılıç, "Gerek merkezde gerekse taşrada yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Eser ve hizmet belediyeciliği yapıyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, gayretli çalışmalardan dolayı tüm ekibe teşekkür ederek, Kayseri'nin model belediyecilik ile anılmaya devam edeceğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç'ı ve Büyükşehir ekibini Develi'de görmekten büyük şeref, onur, mutluluk duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ise "Sizin de söylemiş olduğunuz ilkeler doğrultusunda, Develi'de ayrıştırmadan canla başla gece gündüz demeden, Develi'mizin ihtiyaçlarını belirleyip, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda genel sekreterimiz, daire başkanlarımızla istişare halinde yapılacakları, yapmak istediklerimizi planladık, çıkardık" dedi.

Başkan Şengül, hizmet üretmek için doğru çalışmaları doğru yer ve zamanda gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Sizlerin desteği, belediyemizin de imkanları ile hemşehrilerimize hizmet etmek için akademik anlamda da çalışarak, doğruyu doğru yerde ve doğru zamanda kullanmak adına güzel şeyler yaptık" ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç'ı belediyeciliğin üstadı olarak niteleyen Şengül, tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak üretmeye gayret gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

Toplantıda talepler ile altyapıdan sosyal projelere kadar birçok başlık ele alındı. Başkan Büyükkılıç, Develi'nin gelişimi için Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Büyükkılıç'a ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen ile daire başkanları da eşlik etti. - KAYSERİ