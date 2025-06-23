Başkan Büyükkılıç, Develi'de Yatırım ve Projeleri Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Büyükkılıç, Develi'de Yatırım ve Projeleri Değerlendirdi

Başkan Büyükkılıç, Develi\'de Yatırım ve Projeleri Değerlendirdi
23.06.2025 18:14  Güncelleme: 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinde yapılan yatırımları ve gelecekteki projeleri değerlendirerek, hizmet odaklı belediyecilik anlayışını vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinde Belediye Başkanı Adem Şengül ile bir araya gelerek, planlanan yatırım ve projeleri değerlendirdi. Başkan Büyükkılıç, "Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Eser ve hizmet belediyeciliği yapıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibi, Develi Belediyesi'nde Başkan Adem Şengül ve ekibi tarafından çiçeklerle karşılandı.

İlçe ziyaretleri kapsamında Develi ilçesinde yatırım ve istişare toplantısı gerçekleştiren ve ilçenin geleceğine yön verecek projelerin masaya yatırıldığı ziyarette Başkan Büyükkılıç, yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlçeye yapılan ve yapılacak olan hizmetleri değerlendiren Başkan Büyükkılıç, bölgenin ihtiyaçlarını dinleyerek çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak hizmetlerle ilgili değerlendirmede bulunduklarını belirterek, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkesi kucaklayan, hizmetlerle buluşturan anlayış sergilediklerini söyledi.

"Eser ve hizmet belediyeciliği yapıyoruz"

Cumhur İttifakı ile birlikte, dayanışma içerisinde çalışmaların sürdüğünü kaydeden Büyükkılıç, "Gerek merkezde gerekse taşrada yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Eser ve hizmet belediyeciliği yapıyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, gayretli çalışmalardan dolayı tüm ekibe teşekkür ederek, Kayseri'nin model belediyecilik ile anılmaya devam edeceğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç'ı ve Büyükşehir ekibini Develi'de görmekten büyük şeref, onur, mutluluk duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ise "Sizin de söylemiş olduğunuz ilkeler doğrultusunda, Develi'de ayrıştırmadan canla başla gece gündüz demeden, Develi'mizin ihtiyaçlarını belirleyip, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda genel sekreterimiz, daire başkanlarımızla istişare halinde yapılacakları, yapmak istediklerimizi planladık, çıkardık" dedi.

Başkan Şengül, hizmet üretmek için doğru çalışmaları doğru yer ve zamanda gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Sizlerin desteği, belediyemizin de imkanları ile hemşehrilerimize hizmet etmek için akademik anlamda da çalışarak, doğruyu doğru yerde ve doğru zamanda kullanmak adına güzel şeyler yaptık" ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç'ı belediyeciliğin üstadı olarak niteleyen Şengül, tasarruf tedbirleri kapsamında kaynak üretmeye gayret gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

Toplantıda talepler ile altyapıdan sosyal projelere kadar birçok başlık ele alındı. Başkan Büyükkılıç, Develi'nin gelişimi için Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Büyükkılıç'a ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen ile daire başkanları da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Politika, kayseri, Develi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Develi'de Yatırım ve Projeleri Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
ABD’nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres’ten ilk yorum ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum
Pogba futbola yeniden döndü Monaco’ya salı günü imzayı atıyor Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga

18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
12:24
İsrail, İran’ın Fordo Nükleer Tesisi’ni vurdu
İsrail, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 19:08:24. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Develi'de Yatırım ve Projeleri Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.