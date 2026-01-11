Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te kayak tutkunlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te kayak tutkunlarıyla bir araya geldi

11.01.2026 14:45  Güncelleme: 14:47
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek kayak tutkunlarıyla bir araya geldi. Kış sezonunun yoğun ilgiyle geçmesi, yerli ve yabancı turistlerin memnuniyetle karşılaması dikkat çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; hafta sonu kayak severlerle dolup taşan Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek yerli ve yabancı turistlerle buluştu. Başkan Büyükkılıç ile kayak tutkunlarının samimi sohbetleri soğuk havayı ısıtırken kayakseverler dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer alan Erciyes Kayak Merkezi'nde sunulan hizmetlerden dolayı Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Erciyes Kayak Merkezi'nin faaliyetlerini yakından takip eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Erciyes'te hafta sonu kayakseverlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, soğuk havaya rağmen, dünyadaki en iyi 25 kayak merkezi arasında Türkiye'den yer alan tek kayak merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın keyfini yaşayan kayak tutkunlarıyla keyifli sohbetler gerçekleştirirken, yapılan yatırımlar ve sağlanan hizmetler merkezin ziyaretçilerinden takdir ve teşekkür aldı. Ziyaretçiler, Erciyes Kayak Merkezi karşısındaki beğeni ve memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. Erciyes Kayak Merkezi'nde yaşanan hafta sonu yoğunluğunu değerlendiren Büyükkılıç, "Türkiye'nin incisi Erciyes Kayak Merkezi'mizde bugün hava biraz soğuk ve sisli. Erciyes, adeta utangaç bir çocuk gibi güzelliğini gizlemiş. Ama buna rağmen ülkemizin dört bir yanından gelen misafirlerimizin ilgisi yoğun; muhabbetleri sıcak, ilgileri samimi. Erciyes'e gelen tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, bu eşsiz güzelliğin keyfini doyasıya çıkarmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, hem yerli hem de yabancı misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirerek, tüm kayak ve snowboard tutkunlarını Erciyes Kayak Merkezi'nin büyüleyici atmosferini yaşamaya davet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
