Başkan Büyükkılıç, Hacılar İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Hacılar İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek partililer ve vatandaşlarla buluştu.
Geride kalan yaklaşık 5 yıllık başarılı hizmet döneminin ardından yatırım, proje ve hizmet dolu yeni bir 5 yıla hazırlanan Başkan Büyükkılıç, 5 yıllık Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde olduğu gibi 16 ilçe belediye başkanı ve 16 ilçenin AK Parti ve MHP Teşkilatları ile dayanışmasını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Hacılar İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti. Teravih namazı sonrası ilçe teşkilatları ziyaretinde Başkan Büyükkılıç'a, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da eşlik etti.
İlk olarak AK Parti Hacılar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Büyükkılıç, burada AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve partililer ile bir araya gelerek sıcak ve samimi bir ortamda ilçe sakinleri ile çay eşliğinde sohbet etti.
Başkan Büyükkılıç, daha sonra Cumhur İttifakı ortaklarından MHP Hacılar İlçe Başkanlığı'na bir ziyaret gerçekleştirerek MHP Hacılar İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu ve partililerle buluştu. Burada da vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, Hacılarlıların ve İslam aleminin Ramazan ayını tebrik etti.
Teşkilat ziyaretlerini değerlendirerek birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, "Cumhur İttifakı'nın kalesi Kayseri'dir. Birliğimiz, beraberliğimiz bizim en büyük gücümüzdür. Bu birlik ve beraberlik içerisinde Hacılar'ımıza, diğer ilçelerimize kısacası sevdamız Kayseri'mize canla, başla hizmete devam edeceğiz" dedi.
Cumhur İttifakı ortağı iki partinin üyeleri de ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. - KAYSERİ
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