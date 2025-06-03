Başkan Büyükkılıç, Hekimlerle ve Öğretmenlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Hekimlerle ve Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Başkan Büyükkılıç, Hekimlerle ve Öğretmenlerle Bir Araya Geldi
03.06.2025 09:39  Güncelleme: 09:41
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nın 50. Yıl Alumni Toplantısı için gelen hekimlerle bir araya geldi. Ayrıca, Samsun'un Bafra ilçesinden Kayseri'ye gezi düzenleyen öğretmenlerle de sohbet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nın 50. Yıl Alumni Toplantısı ve KBB Derneklerinin Ortak Toplantısı için kente gelen hekimler ile buluştu. Büyükkılıç, daha sonra Samsun'un Bafra ilçesinden Zenginlikler Şehri Kayseri'ye gezi düzenleyen öğretmenlerle de bir araya geldi.

Doktorluk mesleğinin verdiği hassasiyetle kentte sağlık odaklı projelere özel önem veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlık alanında Kayseri'de düzenlenen organizasyonları da yakından takip ederek destek vermeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Erciyes Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nın 50. Yıl Alumni Toplantısı ve KBB Derneklerinin Ortak Toplantısı için kente gelen hekimlerle Talas'ta buluştu. Başkan Büyükkılıç, Talas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tokana Restoran'da hekimlerle bir araya gelerek, sıcak ve samimi bir ortamda meslektaşları ile sohbet etti. Aynı zamanda bir doktor olarak meslektaşları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Erciyes Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nın 50. Yıl Alumni Toplantısı ve KBB Derneklerinin Ortak Toplantısı için şehrimize gelen kıymetli meslektaşlarımı, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ile ağırlama fırsatı bulduk. Bir nöroloji uzmanı olarak farklı branşlardan meslektaşlarımla bir araya gelmek çok keyifliydi" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç ayrıca, Samsun'un Bafra ilçesinden Zenginlikler Şehri Kayseri'ye gezi düzenleyen öğretmenlerle de Talas'ta bir araya geldi. Öğretmenlerle Kayseri hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştiren Büyükkılıç, "Samsun Bafra'dan tarihi, doğası ve tüm güzellikleri ile Anadolu'muzun parlayan yıldızı, Zenginlikler Şehri Kayseri'mizi gezmeye gelen ve Talas'ta mola veren Hasan Çakın Kız Mesleki ve Teknik Lisesi öğretmenlerimizle bir araya geldik. Kayseri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Öğretmenler, Kayseri'nin güzelliklerinin yanı sıra belediye hizmetlerinden de memnuniyet duyduklarını dile getirirken, Başkan Büyükkılıç da; "Kıymetli eğitimcilerimizin şehrimizin güzelliklerinin yanında belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyet ve takdirleri bizleri de ziyadesi ile mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyor, Samsun'umuza kucak dolusu selam gönderiyorum" dedi. Büyükkılıç, öğretmenlerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirirken, öğretmenler de güler yüzlü ilgi ve alakaları için Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Hekimlerle ve Öğretmenlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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