Başkan Büyükkılıç, Hızlı Tren Şantiyesinde Yaralanan İşçiyi Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde hızlı tren şantiyesinde kayaların düşmesi sonucu yaralanan Muhammed Kaya Ateş'i hastanede ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yüksek hızlı tren inşaatında yaşanan üzücü kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Muhammed kardeşimi ziyaret ederek. durumu hakkında bilgi aldım. Bilinci açık bir şekilde tedavisi süren Muhammed kardeşimize acil şifalar diliyor, böyle kazaların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ