 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başkan Büyükkılıç, Hunat'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç, Hunat'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bir fırına giren Başkan Büyükkılıç, usta bir fırıncı gibi pide pişirdi. Büyükkılıç, ayrıca Hunat Hatun Medresesi Kültür Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Hunat\'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi
13.12.2023 - 15:39,
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bir fırına giren Başkan Büyükkılıç, usta bir fırıncı gibi pide pişirdi.

Her fırsatta Kayserililerle buluşmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez kent merkezindeki önemli ticaret merkezlerinden Hunat Mahallesi'nde esnaflarla bir araya geldi. Büyükkılıç'ın ziyaret ettiği esnaf dükkanında sıcak ve samimi bir ortamda sohbet gerçekleşirken, Kayserililer Büyükkılıç'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti. Esnaf ziyareti yaptığı sırada Hunat Camii yanındaki pide fırınına giren Başkan Büyükkılıç, pide pişirdi. Büyükkılıç, fırın küreğini eline alarak, pişen pideleri fırından çıkarttı. Bir süre fırın çalışanları ile sohbet eden Başkan Büyükkılıç, pişirilen pideden de vatandaşlara ikram etmeyi ihmal etmedi. Büyükkılıç, paylaşmanın bereketine vurgu yaparak, "Bu kadim toprakların bereketidir ekmeği paylaşmak. Bir olmak, birlik olmaktır; ekmeği bölüşmek. Biz de esnaf ziyaretimizde Hunat Camii yanındaki pide fırınında esnaf kardeşimiz Nihat ile birlikte hem yaptık, hem paylaştık hem de hep birlikte yedik" diye konuştu.

HUNAT HATUN MEDRESESİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Selçuklu mimarisi şaheserlerinden, I. Alaeddin Keykubat'ın zevcesi ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in annesi Mahperi Hatun (Huand) tarafından 1238 yılında yaptırılan Hunat Hatun Medresesi Kültür Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

Medresedeki esnafları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, medrese içerisinde gezen gençlerle de yakından ilgilendi.

Büyükkılıç ile vatandaşlar gezi esnasında hatıra fotoğrafı çektirirken, Kayserililer Başkan Büyükkılıç'a ilgi ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Memduh Büyükkılıç, Hunat Hatun, Kayseri, Yerel Haberler, Yerel, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Hunat'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika


16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43
Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38
Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35
Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22
Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı

Son Dakika
15:05 ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43 Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35 Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22 Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20 Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 16:56:23. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Hunat'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement