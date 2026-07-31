Başkan Büyükkılıç, Hürriyet Pazar Yeri’nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte Hürriyet Pazar Yeri'ni ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, üretimin ve ticaretin en önemli yapı taşlarından olan esnafa destek mesajı verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehirde istişare kültürünü ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte Hürriyet Pazar Yeri'ni ziyaret ederek pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazar alanını tek tek dolaşan Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyerek vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında esnafın talep ve önerilerini dinleyen Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticinin, esnafın ve vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Şehrin ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkı sağlayan pazarcı esnafının emeklerinin büyük değer taşıdığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, birlik ve dayanışma içerisinde Kayseri'yi daha güçlü yarınlara taşımak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Vatandaşlarla da sohbet ederek görüş ve taleplerini dinleyen Büyükkılıç, belediyecilik hizmetlerinde ortak akıl ve istişare anlayışını esas aldıklarını dile getirdi.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, "AK Parti İl Başkanımız Sayın Hüseyin Okandan ile birlikte Hürriyet Pazar Yerimizi ziyaret ederek pazarcı esnafımız ve alışveriş yapan hemşehrilerimizle hasbihal ettik. Hallerini, hatırlarını sorduk, taleplerini dinledik. Rabbim esnafımıza helalinden bol ve bereketli kazançlar, hemşehrilerimize de aldıkları nimetleri sağlık, huzur ve ağız tadıyla tüketmeyi nasip eylesin" ifadelerini kullandı.