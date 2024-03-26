Başkan Büyükkılıç, Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası'nı ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası\'nı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, otobüsçüler esnafına hitap ederek, 'Bir aile gibiyiz. Sevinciniz sevincimiz, sıkıntınız sıkıntımız. Allah hepinizden razı olsun' dedi.

26.03.2024 16:12  Güncelleme: 16:16
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, otobüsçüler esnafına hitap ederek, "Bir aile gibiyiz. Sevinciniz sevincimiz, sıkıntınız sıkıntımız. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimini ziyaret eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, güvenilir dostlar olarak gördükleri tüm esnafın Ramazan-ı Şerif ayını tebrik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada; "Çok şükür Kayseri'nin huzurunu önemsemek, bu şehri gerçekten göz bebeğimiz gibi korumak hepimiz için önemli" dedi. Bir aile gibi olduklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, "Sizler toplu taşımada bizim yükümüzü çeken kardeşlerimizsiniz. Güvenilen dostlarımızsınız. Sizlere herkes canını emanet ediyor. Bunu unutmayın. Bazı hizmetler vardır, hem kazanırsınız hem de dua alırsınız. Bir aile gibiyiz. Sevinciniz sevincimiz, sıkıntınız sıkıntımız. Allah hepinizden razı olsun. Bize de düşen bir şey varsa, inşallah görevimizin başında olduğumuz süreç içerisinde bundan sonraki süreçte el ele gönül gönle devam edeceğiz" diye konuştu. Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin ise konuşmasında Başkan Büyükkılıç'ın kendisinden randevu istediklerinde aynı gün randevu aldıklarını, alamazlarsa ertesi güne mutlaka randevu aldıklarını ifade ederek, "Allah razı olsun bizler de sizlerden memnunuz" dedi. Ufak tefek sorunlar olduğunda Başkan Büyükkılıç'ın çözüm için yanlarında yer aldığını dile getiren Şahin, Büyükkılıç'a hem ziyaretleri hem de çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, ziyaret esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ve daire başkanları da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika

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