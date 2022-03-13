Başkan Büyükkılıç: "Sağlık çalışanları insanlık için birer kahramandır" - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç: "Sağlık çalışanları insanlık için birer kahramandır"

13.03.2022 12:42
Başkan Büyükkılıç: "Sağlık çalışanları insanlık için birer kahramandır"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükkılıç mesajında, "Tüm sağlık çalışanları insanlık için hayati görevler üstlenmiş birer kahramandır" dedi.

Başkan Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti. Mesajında sağlık çalışanlarının önemli bir görevi üstlenerek insanlığa kutsal bir hizmet sunduklarının altını çizen Büyükkılıç, "Tüm dünyanın mücadele ettiği ve inşallah geride bırakmayı temenni ettiğimiz pandemi süreci bize hiç unutmamamız gereken bir şeyi hatırlattı. Sadece salgın hastalıklar döneminde değil, günlük yaşantımızda da tüm sağlık çalışanları insanlık için hayati görevler üstlenmiş birer kahramandır. Herhangi bir rahatsızlıkla başvurduğumuz sağlık kurumlarımız ve sağlık çalışanlarımız kutsal bir görevi yapmaktadırlar" ifadelerini kullandı. Büyükkılıç mesajında, sağlık çalışanlarının yeri geldiğinde canı pahasına insanlar için büyük fedakarlıklar yaptıklarını belirterek, "Pandemi sürecinde olsun, normal süreçte olsun sağlık çalışanlarımız bir canın yaşaması için yeri geldiğinde kendi canlarını ortaya koydular. Buna üzülerek, hep birlikte şahit olduk. Sağlık çalışanlarımızın fedakar ve kahramanca verdiği insanı yaşatma mücadelesi geçmişte ve günümüzde hiç değişmedi, gelecekte de değişmeyecektir" dedi. Sağlık çalışanlarına minnet ve şükran duyduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, mesajını şöyle sürdürdü;

"Yurdumuzun dört bir köşesinde insanımız için, sağlığımız için görev yapan sağlık çalışanlarımıza minnet duyuyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Onlara sadece zorlu koşullarda değil, her dönemde ihtiyacımız olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle ülkemiz ve insanlık için büyük emekler harcamış, gerek görevi başında gerek farklı nedenlerle ebediyete göç etmiş sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tıp doktoru bir başkan olarak, bir canın yaşaması için omuzlarında büyük bir sorumlulukla fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyor, kendilerini yürekten kutluyorum." - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç: Sağlık çalışanları insanlık için birer kahramandır
Başkan Büyükkılıç: Sağlık çalışanları insanlık için birer kahramandır

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Memduh Büyükkılıç, Tıp Bayramı, Kayseri, 14 Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'Sağlık çalışanları insanlık için birer kahramandır' - Son Dakika


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