Başkan Büyükkılıç, Sanayi Mahallesi\'ndeki Esnafı Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sanayi Mahallesi'nde hizmet veren sanayi esnafını ziyaret edip, hayırlı işler diledi.

Esnaf dostu anlayışla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu anlamda esnafı da hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Bulduğu her fırsatta esnafın kapısını çalarak, misafir olan Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Sanayi Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Büyükkılıç'a ziyaret esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır da eşlik etti. Her zamanki misafirperverlikleri ve ilgileriyle dükkanlarında misafir eden sanayi esnafına teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bol kazançlar temenni etti. Esnafın taleplerini ilgili birimleri telefonla arayarak anında yerine getiren Büyükkılıç, "Sizlerin duasıyla çalışıyoruz. Uygulamalarımızla örnek olacağız. Allah bize lütfetmiş, hizmet edin diye fırsat vermiş, biz de sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın felsefesi bizim felsefemizdir" dedi.

"Parti Ayırmıyorsunuz, Her Tarafa Hizmet Gidiyor"

Esnaf da Başkan Büyükkılıç ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, Sarızlı bir esnaf, "Allah razı olsun Memduh başkandan, Baki başkandan, arkasında sizler olmasanız Sarız öyle olmazdı. Parti ayırmıyorsunuz, her tarafa hizmet gidiyor. İşiniz rast gelsin. Allah sizin yokluğunuzu göstermesin" diye konuştu.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ise Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun, emeklerinize sağlık" dedi. - KAYSERİ