Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Engelli Vatandaşın İsteğini Yerine Getirdi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Engelli Vatandaşın İsteğini Yerine Getirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Engelli Vatandaşın İsteğini Yerine Getirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı'da ikamet eden engelli vatandaş Kürşat Birol'un akülü tekerlekli sandalye isteğini hızlı bir şekilde yerine getirdi. Birol, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

03.05.2024 11:01  Güncelleme: 11:04
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı'da ikamet eden ve akülü tekerlekli sandalye isteyen 47 yaşındaki engelli vatandaş Kürşat Birol'un isteğini anında yerine getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gönül belediyeciliği' vizyonu doğrultusunda gönüllere dokunan yerel yönetim hizmetlerini Kayserililerle buluşturan Başkan Büyükkılıç, bu kez de Pınarbaşı'da kendisinden akülü tekerlekli sandalye isteyen Kürşat Birol'un tekerlekli sandalye talebine kayıtsız kalmadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kürşat Birol'a verdiği sözü tutarken, yeni tekerlekli sandalyesine kavuşan Birol da büyük bir sevinç ve mutluluk yaşadı.

Başkan Büyükkılıç'tan akülü tekerlekli sandalye talep ettiğini ve hızlı bir şekilde Büyükkılıç'ın aracı gönderdiğini ifade eden Birol, "Memduh başkanımızdan akülü araba talep etmiştik. O da hızlıca cevap verdi. Mağduriyetimi giderdi, memnuniyetle karşılıyorum. Ondan Allah razı olsun, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri aracılığı ile akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Birol, Başkan Büyükkılıç ve ekibine hem teşekkür hem de dua etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Engelli Vatandaşın İsteğini Yerine Getirdi - Son Dakika

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