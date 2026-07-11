Başkan Büyükkılıç, Otobüs İşletme Müdürlüğü personeliyle yürüyüş yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ali Dağı'nda gerçekleştirdiği sabah yürüyüşünde Kayseri Ulaşım A.Ş. Otobüs İşletme Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; Ali Dağı'nın muhteşem doğası ve eşsiz Erciyes manzarası eşliğinde güne sabah yürüyüşü ile başlama alışkanlığını sürdürürken bu kez Ali Dağı'nda yürüyüş etkinliği gerçekleştiren Kayseri Ulaşım A.Ş. Otobüs İşletme Müdürlüğü personeli ile buluştu. Kayseri Ulaşım A.Ş. Otobüs İşletme Müdürlüğü personeli ile samimi sohbet eşliğinde, Erciyes manzarasına nazır parkurda yürüyüş yapan Büyükkılıç, sağlıklı yaşam için sporun önemine dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, "Sabahın bereketini Ali Dağı'nda yürüyüş yaparak karşıladık. Yürüyüş esnasında Ulaşım A.Ş.'mizin kıymetli ekibine de denk gelince; hep birlikte sohbet ede ede keyifle yürüyüşümüzü tamamladık. Sağlıklı bir yaşam için tüm hemşehrilerimi, 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'de sporla içe içe bir yaşama davet ediyorum" dedi.

Ali Dağı'nda düzenlenen sabah yürüyüşü etkinliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Öz-Taşıma-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ahmet Özdemir ve Kayseri Ulaşım A.Ş. Otobüs İşletme Müdürlüğü personeli bir araya geldi. - KAYSERİ