Kayseri'de ulaşım 7/24 kontrol altında - Son Dakika
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Kayseri'de ulaşım 7/24 kontrol altında

Kayseri\'de ulaşım 7/24 kontrol altında
02.07.2026 13:10  Güncelleme: 13:11
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ulaşım A.Ş.'yi ziyaret ederek 4 raylı sistem hattının yönetildiği Ulaşım Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Ulaşım A.Ş.'yi ziyaret etti. Kayseri'yi demir ağlarla ören 4 raylı sistem hattının 7/24 koordine edildiği Ulaşım Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 2025 yılında 139 milyonu aşkın yolcu taşıyan Kayseri Ulaşım A.Ş.'yi ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç'a ziyaretinde, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut ve müdürler eşlik etti. Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş. hizmet binasında görev yapan personelle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Büyükkılıç, şehrin toplu taşıma ihtiyacının büyük kısmını karşılayan, Kayseri'yi demir ağlarla ören 4 raylı sistem hattının 7/24 izlendiği ve koordine edildiği Ulaşım Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunarak Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut'tan yürütülen çalışmalara dair detaylı bilgi aldı. Ulaşım Kontrol Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, "Bir bakıma tramvaylarımızın komuta kontrol merkezindeyiz. Tramvaylarımızın tüm güzergahlarıyla ilgili süreç tamamen buradan yürütülmekte. 24 saat buradan hizmet verilmekte. Her türlü sorun buradan çözülme yönünde irade gösterilmekte. Aynı zamanda dijitalleşmenin de en güzel örneklerinden birini sergilemekte. Ekibimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Yapılan çalışmaların şehrimiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, yerli ve milli imkanlarla raylı sistem araçları için parça üretimi yapan ve raylı sistem araçlarının bakım onarımlarının da yapıldığı Ulaşım A.Ş. atölyelerindeki çalışmalar hakkında da Canbulut'tan bilgi aldı.

Kayseri Ulaşım A.Ş., hayata geçirdiği projeler ve hizmetlerle kent içi ulaşımın her alanında planlı, sürdürülebilir ve vatandaş odaklı çalışmalarını sürdürerek Kayseri'nin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de ulaşım 7/24 kontrol altında - Son Dakika

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