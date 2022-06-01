Başkan Büyükkılıç'tan Türk Telekom Bölge Müdürü ve yönetimi ile değerlendirme toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Telekom Bölge Müdürü Ahmet Özdoğan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ortak akıl ve istişareye büyük önem vererek sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere resmi ve sivil kurum, kuruluşlarla bir araya gelen ve görüş alışverişinde bulunan Başkan Büyükkılıç'a ziyaretler sürüyor. Bu çerçevede Türk Telekom Bölge Müdürü Ahmet Özdoğan ve beraberindeki yönetimi ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, değerlendirme toplantısı yaptı.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Kayseri'de vatandaşların iletişim kalitesini arttırmaya yönelik yapılan yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunulurken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Telekom Bölge Müdürü Ahmet Özdoğan ve beraberindeki yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

'En büyük gücümüz birlikteliğimiz' anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Bizleri seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize hep beraber layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte hem ilçelerimizin hem şehrimizin ihtiyaçlarını çözmek için mücadele edeceğiz" dedi. - KAYSERİ