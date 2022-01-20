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Başkan Büyükkılıç'tan üniversite rektörlerine ziyaret - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'tan üniversite rektörlerine ziyaret

20.01.2022 11:47
Başkan Büyükkılıç'tan üniversite rektörlerine ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5 üniversitesi, 80 bin öğrencisiyle eğitim ve öğrenci dostu Kayseri'de, eğitim öğretim camiasını yalnız bırakmıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5 üniversitesi, 80 bin öğrencisiyle eğitim ve öğrenci dostu Kayseri'de, eğitim öğretim camiasını yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi rektörlerini ziyaret eden Büyükkılıç, eğitim-öğretim konusunda bilgiler aldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum teşkilatlarıyla birlik, beraberlik dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitim ve öğretimi de 'olmazsa olmaz' olarak görüyor. Büyükkılıç, 5 üniversitesi, 80 bin öğrencisiyle eğitim ve öğrenci dostu kentte bu alanda moral ve motivasyonu yüksek tutmak için hem rektörler, hem akademisyenler hem de üniversite öğrencileri ile sık sık bir araya geliyor. Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ile Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'ı makamlarında ziyaret ederek, eğitim-öğretim konusunda bilgiler aldı. Üniversite rektörleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükkılıç'a eğitim konusunda verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Büyükkılıç da, şehrin ticaret, turizm, sportif, kültürel, sağlık alanlarının yanı sıra eğitimin de merkezi olması için gayretlerinin süreceğini belirterek, tüm üniversitelerde okuyan öğrencilere derslerinde başarılar, akademisyenlere de kolaylıklar diledi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan üniversite rektörlerine ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan üniversite rektörlerine ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan üniversite rektörlerine ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan üniversite rektörlerine ziyaret

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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Memduh Büyükkılıç, Üniversite, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan üniversite rektörlerine ziyaret - Son Dakika


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