Başkan Büyükkılıç'tan YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç'tan YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği

16.06.2022 12:03
Başkan Büyükkılıç'tan YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18-19 Haziran tarihlerinde üç ayrı oturumda düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) öğrenciler için toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18-19 Haziran tarihlerinde üç ayrı oturumda düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) öğrenciler için toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumartesi ve Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarılar dileyerek, öğrencilerin destekçisi olduklarını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, öğrenciler için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında yer almayı ve her fırsatta onları desteklemeye devam edeceğiz. Zorlu bir yıl oldu. Bu maratonda çok yoruldular ve emek verdiler. Gençlerimizi her zaman desteledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Sınavda başarılı olmak için ellerinde ne geliyorsa yapacaklarına olan inancımız tam."

Sınava girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Tüm öğrencilerimize şimdiden sınavlarında başarılar diliyorum. Rabbim hepsine zihin açıklığı versin" diye konuştu.

YKS'ye girecek öğrenciler 18-19 Haziran tarihlerinde sınav kağıtlarını göstererek toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecekler. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği
Başkan Büyükkılıç'tan YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği

YORUMLAR
500
Kayseri'de diyabet hastası çocukların yüzü güldü Kayseri'de diyabet hastası çocukların yüzü güldü Bünyan'daki Abdurrahman Gazi Türbesi restore edilecek Bünyan'daki Abdurrahman Gazi Türbesi restore edilecek
Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:51 Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü
11:45 Ebru Şancı Öztürk'ten yok artık dedirtecek sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir, paranın yüzü sıcaktır"
11:45 Düğünde örgüt propagandası yaptılar! PKK lehine slogan atan 10 kişi yakalandı
11:43 Sığınmacı kampı savaş alanına döndü! Kahramanmaraş Valiliği'nden ilk açıklama yapıldı
11:41 Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı tutar sınırı 2 bin dolar artarak 5 bin dolara yükseldi
11:38 Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde şaşırtan isim! Küs oldukları sanılıyordu
11:14 Hindistan'da eteğiyle yere çömelen kadın, maymunlar tarafından taciz edildi
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Motorine 1,29 liralık zamdan sonra 80 kuruşluk bir zam daha geliyor! Litre fiyatı 29,99'a yükselecek
11:04 Çinli bilim insanları dünya dışında yaşama dair kanıt buldu! Yayınlana raporu apar topar kaldırmaları şüphe uyandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 12:10:02. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'tan YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement