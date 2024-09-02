Başkan Büyükkılıç, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek Başkan Halit Yağmur ve teşkilat mensupları ile bir araya geldi.

Kentte hizmet veren kamu, kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte, ortak aklı ön planda tutarak, hizmetleri Kayserililere ulaştırmaya gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur'dan çalışmaları hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yağmur ve ekibine kolaylıklar diledi.

Ziyareti değerlendiren Başkan Büyükkılıç, "Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, ülkücü kardeşlerimizle bir araya geldik. Misafirperverlikleri için Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur ve ülkücü kardeşlerimize teşekkür ederim" dedi.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur da nazik ziyaretleri, ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti. - KAYSERİ