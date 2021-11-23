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Başkan Büyüksimitci: "Öğretmenlerimizi saygı ile selamlıyorum" - Son Dakika

Başkan Büyüksimitci: "Öğretmenlerimizi saygı ile selamlıyorum"

23.11.2021 13:48
Başkan Büyüksimitci: "Öğretmenlerimizi saygı ile selamlıyorum"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, "Türkiye'nin geleceğinin inşasında büyük pay sahibi olan öğretmenlerimize her zaman minnet ve şükran borçluyuz" dedi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, " Türkiye'nin geleceğinin inşasında büyük pay sahibi olan öğretmenlerimize her zaman minnet ve şükran borçluyuz" dedi.

Başkan Büyüksimitci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Dünyanın en büyük ekonomilerinde, en büyük güçlerinden birisi olmanın en temel şartı, eğitimli insan gücüne sahip olmaktır. Türkiye'nin çağı yakalayabilmesi, huzur ve refaha kavuşabilmesi, özellikle sanayide ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirebilmesiyle mümkündür. Bunun yolu da şüphesiz ki çağdaş eğitimden geçmektedir. İyi yetişmiş, nitelikli insan gücüne sahip toplumların temel özelliği eğitime büyük önem vermeleridir. Donanımlı öğretmenlerin yetiştireceği yeni nesiller, toplumu medeniyet yarışında en ileri götürecek gücümüzdür. Gelecek nesilleri en iyi şekilde ve çağdaş bir donanımla yetiştirmek adına umut bağladığımız gerçek güç olan öğretmenlerimizin çok büyük fedakarlıkla çalıştıklarını görmek, geleceğe yönelik umutlarımızı hep canlı tutmaktadır. Bu vesile ile Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve görevi başında şehit olan öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor; başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, tüm öğretmenlerimizi saygı ile selamlıyorum." - KAYSERİ

Başkan Büyüksimitci: Öğretmenlerimizi saygı ile selamlıyorum

Kayseri Sanayi Odası, Öğretmenler Günü, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyüksimitci: 'Öğretmenlerimizi saygı ile selamlıyorum' - Son Dakika


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