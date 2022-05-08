Başkan Cankul şehit annelerinin gününü kutladı - Son Dakika
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Başkan Cankul şehit annelerinin gününü kutladı

08.05.2022 20:30
Başkan Cankul şehit annelerinin gününü kutladı

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul Anneler Günü dolayısıyla ilçede ikamet eden şehit annelerini ziyaret ederek günlerini kutladı.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul Anneler Günü dolayısıyla ilçede ikamet eden şehit annelerini ziyaret ederek günlerini kutladı.

Belediye Başkanı İsmail Cankul 2000 yılında Muğla'da şehit olan Dnz. Er Alkan Avcu'nun annesi Ayşe Alkan ile 1994 yılında Mardin Midyat'ta şehitlik mertebesine ulaşan P. Er Halil İbrahim Köse'nin annesi Eşe Köse'yi ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Şehit annelerinin ellerini öpen Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, vatan için canlarını feda eten şehitlerin ailelerini hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, "Ayşe ve Eşe annelerimiz bize şehitlerimizin emanetleridir. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz ve çıkmaya devam edeceğiz. Annelerimizi Anneler Gününde ziyaret ederek oğullarının özlemlerini bir nebze olsun hafifletmek istedik" dedi. - BALIKESİR

Başkan Cankul şehit annelerinin gününü kutladı
Başkan Cankul şehit annelerinin gününü kutladı
Başkan Cankul şehit annelerinin gününü kutladı
Başkan Cankul şehit annelerinin gününü kutladı
Başkan Cankul şehit annelerinin gününü kutladı
Başkan Cankul şehit annelerinin gününü kutladı
Başkan Cankul şehit annelerinin gününü kutladı

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İsmail Cankul, Anneler Günü, Kepsut, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Cankul şehit annelerinin gününü kutladı - Son Dakika


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