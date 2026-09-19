Başkan Çavuşoğlu; "Gazilerimiz milletimizin onur madalyasıdır" - Son Dakika
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Başkan Çavuşoğlu; "Gazilerimiz milletimizin onur madalyasıdır"

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Başkan Çavuşoğlu; "Gazilerimiz milletimizin onur madalyasıdır"
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, vatanın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna fedakarca mücadele eden tüm gazilere minnet borçlu olduklarını belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, vatanın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna fedakarca mücadele eden tüm gazilere minnet borçlu olduklarını belirtti. Çavuşoğlu, "Onların gösterdiği eşsiz cesaret ve fedakarlık, milletimizin onur madalyasıdır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanını tevcih etmesinin yıl dönümünü gururla kutladıklarını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, bu anlamlı günün önemine dikkat çekti. İstiklal mücadelesinin kahramanlarının, vatanın bağımsızlığı ve geleceği için canlarını hiçe sayarak yola çıktığını hatırlatan Başkan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Bugün bu cennet vatan üzerinde hür ve bağımsız bir şekilde nefes alıyorsak, bunu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve vatanı uğruna bedenlerini, canlarını ortaya koymaktan bir an olsun çekinmeyen aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Onların gösterdiği eşsiz cesaret ve fedakarlık, milletimizin onur madalyasıdır."

Şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu mesajını, "Bizlere düşen en temel sorumluluk; bu emanetine sahip çıkmak, Ulu Önder Atatürk'ün bizlere bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'ni birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar yaşatmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum" ifadeleriyle noktaladı.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüBülent Nuri ÇavuşoğluYerelSon Dakika

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