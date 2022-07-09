Başkan Çelik kurban kesim yerlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Çelik kurban kesim yerlerini ziyaret etti

09.07.2022 15:41
Başkan Çelik kurban kesim yerlerini ziyaret etti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Alaybey ve Nurlupınar pazar yeri içindeki kurban kesim yerlerini ziyaret ederek, kurbanlarını kesmeye gelen vatandaşlar ile bayramlaştı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Alaybey ve Nurlupınar pazar yeri içindeki kurban kesim yerlerini ziyaret ederek, kurbanlarını kesmeye gelen vatandaşlar ile bayramlaştı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik kurban kesim yerlerini ziyaret ederek, kurban kesmeye gelen vatandaşlarla bayramlaştı. Şehzadeler Belediyesi olarak kurban ibadetini yapmak üzere kurban kesim yerlerine gelen vatandaşların daha rahat etmeleri için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik "Öncelikle bizleri yeni bir kurban bayramına daha kavuşturan cenabı hakka sonsuz hamd ediyorum. Mübarek kurban bayramının şehrimiz, ülkemiz ve tüm İslam alemine mübarek olmasını diliyorum. Rabbim kesmiş olduğumuz kurbanlarımız kabul etsin. Kurban yakınlaşmak demek, öncelikle bu bayramın hem bizleri yoktan var eden, yaradan Allah'ımıza, değerlerimize ve birbirimize karşı yakınlaşmamıza vesile olmasını temenni ediyorum. Bizler bugün buralarda bayram yapabiliyorsak, rahatlıkla kurbanlarımızı kesebiliyorsak, bu ülkede ay yıldızlı bayrağımız dalgalansın, vatanımız bölünmesin diye kendilerini kurban eden aziz şehitlerimize borçluyuz. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah" dedi

Kurbanlarını kesmek için pazaryerlerine gelen vatandaşları tek tek ziyaret eden Başkan Çelik vatandaşlarla bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediyesi, Ömer Faruk Çelik, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çelik kurban kesim yerlerini ziyaret etti - Son Dakika

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