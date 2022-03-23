Başkan Cengiz Arslan'a soyadı gibi hediye - Son Dakika
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Başkan Cengiz Arslan'a soyadı gibi hediye

23.03.2022 10:26
Başkan Cengiz Arslan'a soyadı gibi hediye

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a eğitmenler ve kursiyerler tarafında 15 günde yapılan aslan heykeli hediye edildi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a eğitmenler ve kursiyerler tarafında 15 günde yapılan aslan heykeli hediye edildi.

Çameli Belediyesi Sevgi Eli Şubesi çalışanları Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Başkan Arslan'a Çameli Hayri Dev Kültür Merkezi Sosyal Donatılar içerisinde yer alan çini kursu kursiyerleri ve eğitmenler tarafından yapımı 15 gün süren aslan heykeli hediye edildi. Çini form üzerinde hazırlanan aslan heykeli hediyesi alan Başkan Arslan, kursiyerler ve eğitmenlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Ziyaretin ardından çalışanlar ve Başkan Arslan hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ

YORUMLAR
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Bir gün içinde hem annesini hem de kayınvalidesini kaybetti Bir gün içinde hem annesini hem de kayınvalidesini kaybetti

Cengiz Arslan, Hayri Dev, Çameli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Cengiz Arslan'a soyadı gibi hediye - Son Dakika


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