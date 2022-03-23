Başkan Cengiz Arslan'a soyadı gibi hediye - Son Dakika

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a eğitmenler ve kursiyerler tarafında 15 günde yapılan aslan heykeli hediye edildi.

Çameli Belediyesi Sevgi Eli Şubesi çalışanları Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Başkan Arslan'a Çameli Hayri Dev Kültür Merkezi Sosyal Donatılar içerisinde yer alan çini kursu kursiyerleri ve eğitmenler tarafından yapımı 15 gün süren aslan heykeli hediye edildi. Çini form üzerinde hazırlanan aslan heykeli hediyesi alan Başkan Arslan, kursiyerler ve eğitmenlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Ziyaretin ardından çalışanlar ve Başkan Arslan hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ